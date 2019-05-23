В МВФ заверили, что миссия фонда продолжает работу в Украине

КИЕВ. 23 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по графику. Об этом сообщил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает УНН.

"Миссия сейчас в Киеве", - подчеркнул Райс и добавил, что представители фонда продолжают работу, в соответствии с графиком.

Он также добавил, что миссия ведет с властями переговоры относительно реформ.

"Миссия ... ведет конструктивные переговоры с властями относительно текущих реформ, а также прошлых выборов", - сказал Райс.

Ранее министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко заявил, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом.

Вместе с тем, он уточнил, что Миссия МВФ еще работает в Украине.

Напомним, в АП сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе.