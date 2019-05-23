ВСК по Гандзюк планирует отчитаться в Раде до 7 июня

КИЕВ. 23 мая. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов планирует обнародовать отчет своей деятельности в парламенте в период с 4 по 7 июня. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов Борислав Береза в Facebook, передает УНН.

"Согласно тому, что мы сегодня услышали, в своем отчете мы будем рекомендовать стороне защиты и ГПУ обратиться к ГБР о предоставлении выводов о действиях и бездействии правоохранителей. Сейчас ВСК будет готовить отчет, который будет обнародован в ВР с 4 по 7 июня, когда нам предоставит такое право руководство ВР. Надеюсь, что так и будет", - отметил Береза.

При этом он добавил, что на сегодняшнем заседании ВСК пришла к выводу о сомнениях в обоснованности переквалификации дел, поскольку правоохранители не предоставили убедительных аргументов по этому поводу.

Кроме того, членов ВСК беспокоит отсутствие до сих пор документов и информации относительно служебных расследований, проведенных по действиям правоохранительных органов в рамках дел, связанных с убийством Екатерины Гандзюк. По мнению парламентариев, правоохранители прячут эти документы от общественности.

Также нардеп отметил, что на сегодняшнем заседании присутствовали только 9 парламентариев, включая его, тогда как остальные члены ВСК проигнорировали заседание.

"Я понимаю, что выборы начались, а ВСК заканчивает свою работу, но это не повод игнорировать свои обязанности. Потому что в парламент можно и не переизбраться, а вот в памяти людей это плохое воспоминание останется", - добавил он.

Напомним, практически все дела относительно нападений на общественных активистов в Киевской области должным образом не расследовались, были закрыты или "завалены" правоохранителями.