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Россия выдает паспорта на Донбассе с целью усиления языка ультиматумов с Украиной - дипломат

Россия выдает паспорта на Донбассе с целью усиления языка ультиматумов с Украиной - дипломат

КИЕВ. 23 мая. УНН. Российская Федерация начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО с целью легитимизации своего присутствия и усиления языка ультиматумов с Украиной. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.

"В то время как на протяжении 5 лет после Революции Достоинства менялась Украина, ее народ и руководство, неизменной осталась политика Кремлевского режима и его лидера относительно подкормки насилия на Донбассе и продолжения оккупации Крыма", - сказал постоянный представитель Украины.

Он сообщил, что только за один полет БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ над оккупированными Россией частями Донбасса, беспилотник зафиксировал 36 единиц тяжелой техники в нарушение линий отвода и 163 - за определенными местами хранения.

"После введения российской валюты, налогов и идеологии на оккупированном Донбассе, РФ начала выдавать паспорта с целью легитимизации своего присутствия и усиления языка ультиматумов с Украиной. Требуем от РФ немедленно остановить имплементацию этого решения и отозвать его", - добавил дипломат.

Как сообщал УНН, ранее Соединенные Штаты в ОБСЕ призвали Россию откатить назад дестабилизирующее политику относительно упрощения порядка приобретения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина
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