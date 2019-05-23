Патриарх Филарет: знали бы содержание - не согласились бы на Томос

КИЕВ. 23 мая. УНН. Патриарх Филарет рассказал о трех пунктах Томоса, с которыми он категорически не согласен. Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", передает УНН.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции - в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, - то они являются нашей паствой, нашей частью. А Томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату. (Это первое - ред.)", - сказал Филарет.

Вторым пунктом Филарет назвал, лишение права варить миро.

"В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. (Миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое используется в таинстве Миропомазания. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви - ред.). Миро - это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - рассказал Филарет.

Также, по его словам, если возникают конфликтные ситуации в украинской православной церкви, то их разрешает Константинопольский патриархат.

"(Эти - ред.) три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", - отметил Филарет.

Кроме того, он отметил, что на Соборе текст Томоса они не знали.

"Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", - отметил Филарет.

Однако, он отметил, что отказываться от Томоса не будет, но выполнять эти три условия, также не планирует.

Напомним, 5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщал УНН, почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждает, что уполномоченный созвать собор.