На заводе искусственной футбольной травы прокомментировали действия следователей НАБУ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Арест документации "ФФУ Продакшн", который был наложен Соломенским районный судом в ответ на ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, не отразится на работе завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. Об этом заявили в "ФФУ Продакшн", передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

"В рамках открытого по надуманным поводам уголовного производства детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством об аресте документации "ФФУ Продакшн". Последняя была изъята в ходе следственных действий и сейчас находится у детективов. Суд ходатайство НАБУ поддержал, однако это никак не сказалось на работе самого завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок", - говорится в сообщении.

Изымать документы и накладывать на них арест - нормальная практика для правоохранителей, отмечают в "ФФУ Продакшн".

"На нашу работу это никак не влияет. Ведь речь идет о таких документах, как, например, прошлогодние договоры с заказчиками, акты выполненных работ и тому подобное. Все эти работы нами выполнены в 100% объеме, высококачественные мини-площадки построены в предусмотренные сроки, и уже сегодня на них играют в футбол дети и подростки", - добавили в компании.

Производство НАБУ, о котором идет речь, было зарегистрировано на волне грязной кампании по дискредитации Украинской ассоциации футбола, добавили в "ФФУ Продакшн".

"А наш завод тогда стал неким "красным полотном", на который попытались спустить всех собак. Правоохранители обязаны регистрировать все сообщения, которые к ним поступают и проверять их путем следственных действий. Чем они, собственно, сегодня, и занимаются", - говорится в сообщении.

В "ФФУ Продакшн" подчеркнули, что заинтересованы в беспристрастной и быстрой работе детективов. Компания совершенно открыто коммуницирует с детективами НАБУ.

"Мы же как никто заинтересованы в их беспристрастной и быстрой работе, чтобы к концу снять все вопросы и расставить точки над "и", - резюмировали на заводе.

Напомним, в начале июня 2018 года на основании сообщений в СМИ, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупки услуг по реконструкции футбольных полей в ООО "ФФУ Продакшн".

Тогда же в "ФФУ Продакшн" заявили о максимальной открытости к сотрудничеству со следствием.

Ранее в СМИ распространялась информация до того, что ООО "ФФУ Продакшн" якобы было создано на средства УЕФА, однако позже в УЕФА эту информацию официально опровергли.