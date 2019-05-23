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На заводе искусственной футбольной травы прокомментировали действия следователей НАБУ

На заводе искусственной футбольной травы прокомментировали действия следователей НАБУ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Арест документации "ФФУ Продакшн", который был наложен Соломенским районный судом в ответ на ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, не отразится на работе завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. Об этом заявили в "ФФУ Продакшн", передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

"В рамках открытого по надуманным поводам уголовного производства детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством об аресте документации "ФФУ Продакшн". Последняя была изъята в ходе следственных действий и сейчас находится у детективов. Суд ходатайство НАБУ поддержал, однако это никак не сказалось на работе самого завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок", - говорится в сообщении.

Изымать документы и накладывать на них арест - нормальная практика для правоохранителей, отмечают в "ФФУ Продакшн".

"На нашу работу это никак не влияет. Ведь речь идет о таких документах, как, например, прошлогодние договоры с заказчиками, акты выполненных работ и тому подобное. Все эти работы нами выполнены в 100% объеме, высококачественные мини-площадки построены в предусмотренные сроки, и уже сегодня на них играют в футбол дети и подростки", - добавили в компании.

Производство НАБУ, о котором идет речь, было зарегистрировано на волне грязной кампании по дискредитации Украинской ассоциации футбола, добавили в "ФФУ Продакшн".

"А наш завод тогда стал неким "красным полотном", на который попытались спустить всех собак. Правоохранители обязаны регистрировать все сообщения, которые к ним поступают и проверять их путем следственных действий. Чем они, собственно, сегодня, и занимаются", - говорится в сообщении.

В "ФФУ Продакшн" подчеркнули, что заинтересованы в беспристрастной и быстрой работе детективов. Компания совершенно открыто коммуницирует с детективами НАБУ.

"Мы же как никто заинтересованы в их беспристрастной и быстрой работе, чтобы к концу снять все вопросы и расставить точки над "и", - резюмировали на заводе.

Напомним, в начале июня 2018 года на основании сообщений в СМИ, НАБУ открыло уголовное производство по факту закупки услуг по реконструкции футбольных полей в ООО "ФФУ Продакшн".

Тогда же в "ФФУ Продакшн" заявили о максимальной открытости к сотрудничеству со следствием.

Ранее в СМИ распространялась информация до того, что ООО "ФФУ Продакшн" якобы было создано на средства УЕФА, однако позже в УЕФА эту информацию официально опровергли.

Источник: УНН
Теги: футбол, завод, НАБУ
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