В МЭРТ готовы подготовить изменения в закон о закупках перед досрочными выборами

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Министерстве экономического развития и торговли Украины готовы подготовить изменения в закон о закупках перед досрочными парламентскими выборами. Об этом у здания АП журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Не надо менять закон под каждые выборы. Мы не вносили изменения перед выборами президента Украины, и пока не понимаем, зачем нужны какие-то изменения к этим внеочередным выборам. Однако, в случае необходимости, мы их подготовим, но я пока не понимаю, в чем может быть проблема", - отметил Нефедов.

Он пояснил, что закупки ЦИК - достаточно традиционны: у Комиссии есть несколько крупных закупок, которые делаются на центральном уровне - это, прежде всего, бюллетени, которые надо напечатать и доставить на участки.

"Здесь, собственно, закупка сама по себе не проводится, потому что это документы с защитой, с водяными знаками и т.п., их печатает "Полиграфический комбинат Украина"", - отметил Нефедов.

Далее, по его словам, проводится большое количество мелких закупок окружными избирательными комиссиями - кто-то покупает бумагу, кто-то урну, кому надо заплатить за Интернет.

"Все это мелкие закупки, проведение которых занимает несколько дней, и какой-то проблемы оно не составляет ... Выборы у нас в Украине проходят регулярно, и законодательство о закупках позволяет их проводить так же, как и выборы президента Украины. Мне неизвестны никакие причины, что не позволят провести ЦИК закупки вовремя. Мы готовы к сотрудничеству и найдем решение", - добавил Нефедов.

Ранее в ЦИК заявили о невозможности провести все тендеры к выборам 21 июля.