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За 5 лет США выделили Украине более 1,1 млрд долл. на военную подготовку и оборудование

За 5 лет США выделили Украине более 1,1 млрд долл. на военную подготовку и оборудование

КИЕВ. 23 мая. УНН. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook, передает УНН.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в дипведомстве сообщили, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с генералом Малковым, командующим Специальной государственной транспортной службы, в честь крепкого оборонного партнерства между Украиной и США посадили дерево.

Напомним, США передали украинским военным современные контрбатарейная радары.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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