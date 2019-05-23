Создали петицию против отставки Зеленского

КИЕВ. 23 мая. УНН. На сайте Администрации Президента зарегистрировано петицию "За отмену петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", передает УНН.

Сегодня была зарегистрирована петиция "За отмену петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского". По состоянию на 20:02 23 мая она набрала 2162 голосов из 25000 необходимых.

"Предлагаю отменить петицию № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", что организованна коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается.

Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - отмечает автор.

Напомним, петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Добавим, это не единственная петиция об отставке Зеленского. Со вчерашнего дня идет сбор подписей под петицией "Отставка Президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний".