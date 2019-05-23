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информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 23 мая 2019
21:14
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Четверг, 23 мая 2019, 20:20
•
Тоня Туманова
•
3600
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В США предлагают увеличить и расширить помощь на вопросы безопасности Украины в оборонном бюджете на 2020 год
Источник:
УНН
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