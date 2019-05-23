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У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня
У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня
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Новости: Политика
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Оборонный бюджет США 2020: Сенат предлагает направить Украине 100 млн долл. на летальное оружие

Источник: УНН
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