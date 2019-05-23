Украина - Совбезу ООН: ответственность за военные преступления должна стать "новой нормой"

КИЕВ. 23 мая. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совет Безопасности ООН во время открытых дебатов по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"Ответственность за военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, нарушения и злоупотребления правами человека должны стать" новой нормой", - заявил Ельченко.

Ранее Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе.

Кроме того, на днях Ельченко направил главе Совбеза ООН письмо-разъяснение относительно "языкового закона".