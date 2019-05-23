Посол смешно отреагировала на высказывания Зеленского о "старушке" Британии

КИЕВ. 23 мая. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф смешно отреагировала на высказывание Президента Украины Владимира Зеленского о "старушке Британии", прозвучавшее во время его выступления на iForum, передает УНН.

Гоф разместила в Twitter веселое фото, которое подписала: "Старушка?"

Однако в другом сообщении Гоф отметила, что действительно Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергий.

"рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание", - подчеркнула она.

Отметим, что Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum назвал Британию "старушкой" и добавил, что она неделю прожила без угля.

Напомним, Зеленский раскритиковал отсталость Украины и формулу "Роттердам +".