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В Раде отреагировали на предостережения ФАО относительно некачественных импортных продуктов

В Раде отреагировали на предостережения ФАО относительно некачественных импортных продуктов

КИЕВ. 24 мая. УНН. Проблема "бесполезного и опасного экспорта" приобрела угрожающие масштабы. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, комментируя доклад межправительственной организации и специализированного учреждения ООН ФАО о роли международной торговли в обеспечении полезными продуктами питания, передает УНН.

"Международную торговлю продуктами питания, которая реально спасает страны от голода, в ФАО сегодня называют одним из рисков ожирения населения в мире. Дело в том, что на экспорт, как правило, отправляется продукция длительного хранения, а соответственно - глубокой переработки. Это означает, что такие продукты содержат мало питательных веществ, высокую долю насыщенных жиров, рафинированного сахара, соли и химических добавок.

Учитывая заявления ФАО и ВТО, проблема "бесполезного и опасного экспорта" приобрела уже угрожающие масштабы ... ", - пишет нардеп.

Но украинские производители способны обеспечивать украинцев качественным и вкусным продовольствием, убежден Тригубенко. Вопрос стоит только в том, чтобы обеспечить отечественным предпринимателям необходимую от государства поддержку, добавил он.

Как писал УНН, в ФАО заявили, что страны не могут сегодня гарантировать своим гражданам здоровое питание.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, импорт, продукты
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