Выдача российских паспортов на оккупированных территориях ограничивает права людей - Ельченко

КИЕВ. 23 мая. УНН. Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины может дополнительно ограничить права местного гражданского населения. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах “Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте”, передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ОНН в Нью-Йорке.

“Украина глубоко обеспокоена провокационным и незаконным решением о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины. Этот шаг может еще больше ограничить права людей, гражданского населения и спровоцировать эскалацию (конфликта ред.)”, — заявил Ельченко.

По его словам, нужно напомнить, что навязывание гражданства жителям оккупированной территории может быть приравнено к принуждению их к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено четвертой статьей Женевской конвенции.

Напомним, на Донбассе количество погибших среди гражданских лиц, по данным OHCHR, сейчас составляет более 3300 человек.