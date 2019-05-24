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АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой

АП: петиции об отставке Зеленского мы считаем шуткой

КИЕВ. 24 мая. УНН. Администрация президента считает шуткой петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, которую зарегистрировали на сайте президента, пишет УНН со ссылкой на слова главы АП Андрея Богдана, сказанные в эфире политического шоу одного из украинских телеканалов.

Андрей Богдан сообщил в эфире, что: “Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента”.

Чиновник отметил, что в команде Зеленского понимают, что его поддерживают не все украинцы, однако рассчитывают уменьшить количество недовольных президентом, убедив их и сделав собственными единомышленниками.

Стоит добавить, что петиция “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского”, которая появилась на странице электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины только 22 мая, за сутки набрала необходимую для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Украина, Администрация президента, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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