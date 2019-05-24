Сегодня состоится Священный Синод УПЦ

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня, 24 мая, в Доме митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

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Событие начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

Напомним, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.



