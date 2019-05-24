Регистрация | Вход |
USD: 26,34 0,0310  EUR: 29,34 -0,0496 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 24 мая 2019 09:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня
У Зеленского не исключают, что решение МВФ по Украине будет к концу июня
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3720
Версия для печати

Выборы в ВР: изменить место голосования можно уже сегодня

Выборы в ВР: изменить место голосования можно уже сегодня

КИЕВ. 24 мая. УНН. Временном изменении избирательного адреса можно осуществить начиная уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА" в комментарии корреспонденту УНН.

Обращаться к орган ведения Государственного реестра избирателей можно со дня старта избирательного процесса.

"Правда, не факт, что в ГРВ (Государственный реестр избирателей - ред.) будут к этому готовы, но обращаться уже можно", - отметили в пресс-службе.

Для временного изменения места голосования избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, в орган ведения Государственного реестра избирателей. Адреса отделений администрирования реестра указаны на сайте Госреестра.

Напомним, Указом Президента Украины досрочные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля. Избирательная кампания стартует 24 мая.

Источник: УНН
Теги: выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.