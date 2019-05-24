Выборы в ВР: изменить место голосования можно уже сегодня

КИЕВ. 24 мая. УНН. Временном изменении избирательного адреса можно осуществить начиная уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА" в комментарии корреспонденту УНН.

Обращаться к орган ведения Государственного реестра избирателей можно со дня старта избирательного процесса.

"Правда, не факт, что в ГРВ (Государственный реестр избирателей - ред.) будут к этому готовы, но обращаться уже можно", - отметили в пресс-службе.

Для временного изменения места голосования избирателю необходимо подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать, в орган ведения Государственного реестра избирателей. Адреса отделений администрирования реестра указаны на сайте Госреестра.

Напомним, Указом Президента Украины досрочные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля. Избирательная кампания стартует 24 мая.