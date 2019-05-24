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Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

Станислав Клых

КИЕВ. 24 мая. УНН. Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку. Об этом на своей странице в Facebook написала российская правозащитница Татьяна Щур, передает УНН.

“Сегодня (24 мая - ред.) позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем”, — написала правозащитница.

Она добавила, что голодовка Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы.

Напомним, российская правозащитница Татьяна Щур рассказала о состоянии украинских политзаключенных, содержащихся в РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, правозащитники, голодовка, политзаключенные, Станислав Клых
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