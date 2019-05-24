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Украинский языковой закон обсудили в Будапеште

Украинский языковой закон обсудили в Будапеште

КИЕВ. 24 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Будапеште проинформировал венгерских коллег о выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и об основных положениях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Божок провел встречи с заместителем министра, парламентским государственным секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром и государственным секретарем по вопросам политики безопасности МИД Венгрии Петером Стараем.

"Егор Божок сообщил о выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии в контексте имплементации Закона Украины "Об образовании", а также об основных положениях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - указали в МИД.

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Стороны обсудили пути вывода двустороннего диалога на уровень, соответствующий интересам двух стран и народов.

"Выразив надежду на восстановление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта, Егор Божок предложил выработать пакет практических проектов, которые дали бы реальный результат взаимодействия, выгодный как для наших государств в целом, так и для представителей национальных меньшинств в частности", - добавили в МИД.

Был подтвержден интерес относительно организации в ближайшее время заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Также во время двусторонних встреч внимание было уделено сотрудничеству в продолжение международного давления на Россию за ее агрессию против Украины и пролонгации санкций ЕС за невыполнение Москвой минских договоренностей.

Кроме того, в Будапеште на заседании контактной группы по ядерной безопасности Божок напомнил миру о существовании Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины в связи с отказом от ядерного оружия, который РФ грубо нарушает с 2014 года.

Напомним, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский языком образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия, украинский язык, закон
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