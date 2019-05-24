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Немецкие депутаты летали в оккупированный Крым по диппаспортам - СМИ

Немецкие депутаты летали в оккупированный Крым по диппаспортам - СМИ

КИЕВ. 24 мая. УНН. Депутаты бундестага - нижней палаты парламента Германии - от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" посетили аннексированный Крым по дипломатическим паспортам. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.

Согласно информации Bild, члены бундестага от АдГ использовали выданные им дипломатические паспорта для того, чтобы без визы въехать в Россию, а из Москвы лететь в аннексированный Россией Крым.

Ранее депутаты уверяли, что в апреле они ездили в аннексированный Крым "в частном порядке".

Отметим, немецкие депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участия в "Ялтинском экономическом форуме".

Напомним, МИД Германии считает "роковым нарушением права" аннексию Крыма РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Германия, паспорт, нарушение, депутаты
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