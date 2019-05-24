Под АП собралась акция с участием юношей похожих на несовершеннолетних

КИЕВ. 24 мая. УНН. Под Администрацией Президента состоялась акция с участием лиц, в отношении которых возникают сомнения, что они совершеннолетние, передает корреспондент УНН.

Под АП собралось около 20 активистов организации “Украинский наступ” с флагам УПА и флагом Украины. Это в основном ребята в возрасте, вероятно от 16 до 25 лет. Один из участников акции на вопрос корреспондента о возрасте ответил “Полных 18 лет”, при этом показал id-карточку, закрыв информацию о дате рождения. В руках участники акции держат, также самодельные плакаты, которые они нарисовали прямо перед началом акции во дворе Администрации.

Активисты зачитали с листа свои требования к Президенту. В частности, они требуют пересмотреть кадровые назначения, и отменить Указ о роспуске парламента. К активистам вышел представитель АП, для того, чтобы принять обращение: “Мои полномочия начинаются, заканчиваются принять обращение, зарегистрировать”, — сообщил УНН представитель АП Сергей Мельник. За акцией наблюдает полиция диалога.

Как сообщал УНН, пользовательница Facebook Лиза Богутська разместила фото сообщение, согласно которому организуется сбор массовки на митинг под зданием Администрации Президента на Банковой.

В сообщении было написано, что: “На пятницу (24 мая) назначено мирное мероприятие (массовка). Сбор в 10.30 на Банковой у АП. Ориентировочно стоим до 12.30”.

Также указано, что за факт участия в предложенной акции дадут 360 гривен. Вероятными организаторами мероприятия указаны ОО “Украинский наступ” и “Солидарное дело громад”, блогеры и политические деятели.