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Заммэра Львова на исполкоме облили краской

Заммэра Львова на исполкоме облили краской

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КИЕВ. 24 мая. УНН. На заседании исполкома заместителя председателя Львовского городского совета Геннадия Васькива облили зеленой краской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местного депутата, председателя ОО "Варта 1" Игоря Зинкевича в Facebook.

Так, сегодня, 24 мая, на заседании возник конфликт, в ходе которого заместителя городского председателя Львова по финансово-экономическим вопросам, председательствующего на заседании исполнительного комитета Геннадия Васькива облили зеленой краской.

По информации Львовского горсовета, заседание исполнительного комитета Львовского горсовета сорвали активисты, вчера заблокировавшие работу сессии Львовского городского совета.

Отмечается, что неизвестные ворвались в малый сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание.

Кроме того, в адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления.

Кроме Васькива, как отметили в мэрии, краской облили также и и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Евгения Бойко.

Напомним, под стенами ВККСУ утром 20 мая и 21 мая так называемые активисты блокировали здание и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, горсовет
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