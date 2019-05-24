Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля
Татьяна Слипачук
КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня стартует процесс временного изменения места голосования, которое можно будет изменить до 15 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.
"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же и стартует процесс временного изменения места голосования. Поэтому каждый желающий может воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля и должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля, включительно", - написала Слипачук.
Она добавила, для избирателей, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.
Кроме того, она отметила, что во время голосования по смешанной системе будут выдавать два бюллетеня для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.
Напомним, временное изменение избирательного адреса можно осуществить начиная уже с сегодняшнего дня.