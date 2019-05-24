Выборы в ВР: изменить место голосования можно до 15 июля

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня стартует процесс временного изменения места голосования, которое можно будет изменить до 15 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же и стартует процесс временного изменения места голосования. Поэтому каждый желающий может воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля и должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля, включительно", - написала Слипачук.

Она добавила, для избирателей, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать.

Кроме того, она отметила, что во время голосования по смешанной системе будут выдавать два бюллетеня для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

Напомним, временное изменение избирательного адреса можно осуществить начиная уже с сегодняшнего дня.



