В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - отметила Кармелюк.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 20 мая заявил, что принял решение уйти в отставку.

Как сообщал УНН, Гройсман пообещал подать заявление об отставке в парламент 22 мая.

В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным.

Позже Гройсман сообщил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов.