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В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Владимир Гройсман

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - отметила Кармелюк.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 20 мая заявил, что принял решение уйти в отставку.

Как сообщал УНН, Гройсман пообещал подать заявление об отставке в парламент 22 мая.

В правительстве назвали решение Гройсмана об отставке эмоциональным.

Позже Гройсман сообщил, что намерен войти в состав нового парламента в результате досрочных выборов.

Источник: УНН
Теги: отставка, Владимир Гройсман, ВРУ

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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