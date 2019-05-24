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Зеленский планирует провести переговоры с Макроном

Зеленский планирует провести переговоры с Макроном

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте АП.

В Администрации сообщили о телефонных переговорах Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как отмечается, собеседники уделили внимание развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

В АП отметили, что Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее на этой неделе состоялся разговор об Украине Путина, Меркель и Макрона.

Источник: УНН
Теги: Франция, Германия, Ангела Меркель, Президент, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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