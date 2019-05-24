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Заседание Синода: священникам запретили выдвигаться на выборах в ВР

КИЕВ. 24 мая. УНН. Священнослужителям запрещено принимать непосредственное участие в выборах в Верховную Раду Украины. Такое решение сьоггоодни принял Синод. Об этом после завершения заседания священного Синода сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает корреспондент УНН.

"Также по решению Синода, который запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану - особенно это касается выборов в ВР Украины. Священнослужители не имеют права принимать непосредственное участие, быть кандидатами - но только на местном уровне по благословению того или иного архиерея, священнослужитель имеет право принять участие в выборах в городской, поселковой или территориальной общины, может занимать по благословению архиерея только ту должность, которая не является должностью постоянной", - сказал Епифаний.

Напомним, сегодня состоялось заседание Синода ПЦУ.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский распустил своим Указом Верховную Раду и назначил выборы на 21 июля.

Источник: УНН
Теги: Епифаний
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