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Епифаний и Филарет на Синоде не достигли согласия

Епифаний и Филарет на Синоде не достигли согласия

Епифаний

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Почетный патриарх Филарет во время заседания Священного Синода в пятницу не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины. Об этом после завершения заседания священного синода сказал Епифаний, передает корреспондент УНН.

"Синодом было засвидетельствовано, что в своем дальнейшем и деятельности Поместная православная церковь Украины будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы все были практически единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - сказал Епифаний.

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Как сообщал УНН, Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению.

Напомним, раскол внутри Православной Украинской церкви вряд ли представляется возможным сегодня. Об этом сказал главный секретарь Священного Синода митрополит Винницкий и Барский Симеон перед началом Священного Синода.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Филарет, Епифаний, ПЦУ
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