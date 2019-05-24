Новости: Политика
Пятница, 24 мая 2019, 14:46 • Саша Картер • 10440
Порошенко анонсировал большой съезд и обновление партии
КИЕВ. 24 мая. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о большой съезд партии БПП 31 мая. Об этом говорится в сообщении Порошенко в Twitter, передает УНН.
"На большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня будут озвучены на форуме "Солидарная Дело общин", и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии", - написал Порошенко.
Ранее стало известно, что Партия Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ОО "Солидарная дело общин" создали оргкомитет по реформированию партии и готовят партийный съезд.
Как сообщал УНН, политическая партия "Блок Петра Порошенко" планировала рассмотреть вопрос ребрендинга партии.
Источник: УНН