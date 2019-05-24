ПЦУ получит греческого архимандрита

КИЕВ. 24 мая. УНН. Грекоязычными приходами Православной церкви Украины будет заниматься греческий архимандрит Епифаний. Об этом сообщил Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний после заседания Священного Синода Православной Церкви Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот архимандрит был избран еще в 2010 году Синодом Киевского патриархата заниматься грекоязычными приходами. Сейчас, поскольку есть определенная потребность, чтобы архиерей был викарным, титулярным, он дальше будет заниматься здесь в Украине грекоязычными приходами, а также способствовать на международном уровне признанию нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей", - рассказал Епифаний.

Он пояснил, что сейчас архимандрит Епифаний является клириком Православной церкви Украины, а в свое время был клириком Элладской православной церкви, получил отпускную грамоту, в которой четко указано о том, что он отпускается в украинскую поместную православную церковь.

"Согласно этим документам мы подтвердили решение, принятое Киевским патриархатом, оно является действительным, так как все действия, которые были совершены до 15 декабря, признаны действительными", - сказал Епифаний.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Доме митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.