Регистрация | Вход |
USD: 26,34 0,0310  EUR: 29,34 -0,0496 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 24 мая 2019 16:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В четырех украинских СИЗО не хватает свободных мест
В четырех украинских СИЗО не хватает свободных мест
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
29070
Версия для печати

ПЦУ получит греческого архимандрита

ПЦУ получит греческого архимандрита

КИЕВ. 24 мая. УНН. Грекоязычными приходами Православной церкви Украины будет заниматься греческий архимандрит Епифаний. Об этом сообщил Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний после заседания Священного Синода Православной Церкви Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот архимандрит был избран еще в 2010 году Синодом Киевского патриархата заниматься грекоязычными приходами. Сейчас, поскольку есть определенная потребность, чтобы архиерей был викарным, титулярным, он дальше будет заниматься здесь в Украине грекоязычными приходами, а также способствовать на международном уровне признанию нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей", - рассказал Епифаний.

Он пояснил, что сейчас архимандрит Епифаний является клириком Православной церкви Украины, а в свое время был клириком Элладской православной церкви, получил отпускную грамоту, в которой четко указано о том, что он отпускается в украинскую поместную православную церковь.

"Согласно этим документам мы подтвердили решение, принятое Киевским патриархатом, оно является действительным, так как все действия, которые были совершены до 15 декабря, признаны действительными", - сказал Епифаний.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Доме митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Источник: УНН
Теги: церковь, Епифаний, ПЦУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.