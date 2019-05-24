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Сегодняшний Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата - Филарет

Сегодняшний Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата - Филарет

Филарет

КИЕВ. 24 мая. УНН. Синод, который состоялся в пятницу в Софии Киевской, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Об этом после завершения заседания Священного Синода сказал Почетный патриарх Филарет, передает корреспондент УНН.

"Синод, который проходил, был направлен на уничтожение Киевского патриархата. Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было КП. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились антиукраинские - московские", - сказал Филарет.

Напомним, сегодня в Софии Киевской состоялся священный Синод, во время которого Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Почетный патриарх Филарет во время заседания Священного Синода, в пятницу, не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Филарет, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ
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