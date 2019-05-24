В делах о российской агрессии осуждено 11 человек

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В делах о российской агрессии к ответственности привлечено 63 человека, из которых 11 осуждены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Главной военной прокуратуры Украины об итогах пятилетней деятельности.

"К ответственности привлечено 63 человека (МОУ РФ С.Шойгу, его заместители Д.Булгаков и Н.Панков, начальник НГШ ВС РФ В.Герасимов, командующий Черноморским флотом РФ А.Витко и другие военные чиновники РФ). Из них осуждено 11 человек", - говорится в отчете.

Также в прокуратуре напомнили, что раскрыт ряд террористических актов, в частности в результате которых погиб сотрудник Службы безопасности Украины в Донецкой области Хараберюша и командир одной из воинских частей Главного управления разведки МО Украины полковник М.Шаповал. Также раскрыто покушение на террористический акт 4 апреля 2019 в городе Киеве, в результате которого взорвался автомобиль майора ГУР МОУ К.Буданова.