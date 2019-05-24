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Польша и Эстония обсудили ситуацию в Украине из-за избрания Зеленского президентом

Польша и Эстония обсудили ситуацию в Украине из-за избрания Зеленского президентом

КИЕВ. 24 мая. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обсудил с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу отношения с Россией и ситуацию в Украине в связи с избранием Владимира Зеленского президентом страны. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Польши во время совместной пресс-конференции по итогам встречи, передает УНН.

"Мы посвятили некоторые наши переговоры восточным вопросам, в том числе отношениям с Россией и ситуации в Украине в связи с избранием Зеленского президентом Украины. Мы также подчеркнули важность развития хороших отношений со странами Восточного партнерства", - сказал министр.

Он также заявил, что Эстония является одним из ближайших партнеров Польши в рамках ЕС и НАТО, страны имеют общую позицию в области безопасности.

"Польша и Эстония входят в группу стран-членов НАТО, которые тратят более 2% ВВП на оборону. Мы придаем большое значение укреплению трансатлантических отношений, а также укреплению присутствия союзников на Восточном фланге", - заявил Чапутович.

Как сообщал УНН, ранее Чапутович заверил Президента Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Эстония, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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