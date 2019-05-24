Верховный Суд получил три жалобы на указ Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил третий иск об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского в части назначения внеочередных выборов в парламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило заявление к признанию противозаконными действия Президента Украины относительно подписи указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - указали в суде.

Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о последующих процессуальных действиях.

"Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019", - добавили в ВС.

Как сообщал УНН, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, указ о роспуске Рады 23 мая вступил в силу.

Нардепы 24 мая передали в КСУ представление относительно роспуска Рады.