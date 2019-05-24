В КСУ поступило представление нардепов о роспуске парламента

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации КСУ.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов "от 21 мая 2019 № 303/2019", - говорится в сообщении.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике "На рассмотрении суда".

Напомним, 21 мая было обнародовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Ранее сегодня фракция "Народный фронт" сообщила, что передала в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента.