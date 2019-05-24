ЦИК обнародовал номер счета для залога на выборах в парламент

КИЕВ. 24 мая. УНН. Обнародованный номер специального счета Центральной избирательной комиссии, открытого для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины, сообщает УНН.

Центральная избирательная комиссия сообщает:

"Получатель: Центральная избирательная комиссия,

код получателя (ОКПО): 21661450,

счет получателя: 37318027000016,

банк получателя: Государственная казначейская служба Украины,

код банка получателя (МФО): 820172,

назначение платежа: денежный залог кандидата в народные депутаты Украины".

В ЦИК сообщили также, что размер денежного залога внесенной партии, выдвинувшей избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе составляет 4 млн 173 тыс. грн.

Партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения платит 41 тыс. 730 грн.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены Указом Президента на 21 июля.