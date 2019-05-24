Украинского консула не допустили к Балуху – Омбудсмен

КИЕВ. 24 мая. УНН. Руководство колонии в Тверской области РФ, где содержат украинского политзаключенного Владимира Балуха, отказало украинскому консулу во встрече с политзаключенным. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

Денисова отметила, что сегодня получила ответ на свой запрос к министру иностранных дел Украины по обеспечению посещения дипломатическими работниками украинского посольства политзаключенного Владимира Балуха, содержащегося в Тверской области.

"Владимир ранее сообщал в письмах активистке Украинского культурного центра в Крыму о том, что к нему не допускают украинских консулов за якобы его российское гражданство.

В МИД мне сообщили, что украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где содержат Владимира. Представителя посольства ознакомили с материалами проверки "УМВД России" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином РФ. При этом, "российский паспорт" Балуха не было предоставлено, потому что он так и не оформлялся.

Консул также обращался к руководству колонии, чтобы ему позволили встретиться с Балухом, однако в этом было отказано", - отметила Омбудсмен.

Кроме того, по информации Министерства, 7 мая Балуха посещала его адвокат Ольга Динзе.

"Она сообщила о значительном ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного, на него администрация заведения осуществляет психологическое давление, а также ему не оказывается медицинская помощь", - написала Денисова.

Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины, добавила Омбудсмен.

Как сообщал УНН, украинского политзаключенного Владимира Балуха держать в штрафном изоляторе колонии № 4 российского города Торжок до 31 мая.

Ранее УНН сообщал, что адвокат Балуха Ольга Динзе считает, что администрация российской колонии в Тверской области, в которой содержат активиста, систематически помещает его в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который находился во дворе его дома.