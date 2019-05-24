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Миссия МВФ встретилась с директором НАБУ

Миссия МВФ встретилась с директором НАБУ

КИЕВ. 24 мая. УНН. Миссия МВФ, которая работает в Украине обсудила с руководством Национального антикоррупционного бюро состояние борьбы с топ-коррупцией в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

Во время встречи участники обсудили пути усиления способности НАБУ как органа досудебного расследования.

Как сообщили в пресс-службе, среди прочего, говорилось о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.

"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание то темы борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - отметил Артем Сытник.

В Национальном бюро заверили, что прилагают все усилия для разоблачения и привлечения к ответственности за коррупцию должностных лиц высшего звена, сталкиваясь на этом пути с постоянным сопротивлением, который удается преодолевать благодаря поддержке гражданского общества и международных партнеров.

Напомним, Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос на 10 мая.

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По данным ГПУ, Артема Сытника вызвали для допроса в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Как сообщал УНН, допрос Сытника по сути не состоялся. По словам представителя ГПУ Андрея Лысенко, он выслушал только вопрос и сказал, что будет готовить письменные ответы. 16 мая Сытник передал письменные показания в ГПУ.

Источник: УНН
Теги: МВФ, НАБУ
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