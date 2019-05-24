Новоназначенный Зеленским чиновники еще не подали декларации

КИЕВ. 24 мая. УНН. За четыре дня в должности, новый президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении на должности уже 15 человек. В то же время большинство вновь чиновников не спешат подавать декларации, сообщает УНН.

Так, свой годовой доход задекларировали: в мае - Руслан Хомчак, назначенный начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, а также в январе текущего года Вадим Пристайко, назначенный заместителем Главы Администрации Президента Украины. Ежегодную декларацию подал и Руслан Стефанчук, что занял должность советника Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины. В мае он задекларировал за 2018 более 640 тыс. дохода, 2 земельных участка и 3 квартиры, на жену записаны 1 земельный участок и 2 квартиры.

Руслан Рябошапка и Андрей Герус, вновь назначенные заместитель Главы Администрации Президента Украины и представитель Президента в Кабинете Министров Украины соответственно, последний раз подавали декларации в начале 2018 года.

Остальные из назначенцев, а именно Иван Баканов, Михаил Федоров, Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Сергей Шефир и новый глава АП Андрей Богдан, деклараций в НАПК не подавали.