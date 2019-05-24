Климкин рассказал о своем политическом будущем

КИЕВ. 24 мая. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно подал в отставку, ищет команду единомышленников, с которыми сможет изменять Украину, и уже имел разговор с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Я бы очень хотел найти команду - я ее пока не нашел, откровенно говорю - команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики. Какой-то возьму себе округ в Киеве - это у меня такая эмоциональная мечта. у меня есть еще много идей, за пару недель следующих я определюсь", - отметил Климкин, отвечая на вопрос, почему не идет на выборы в команде пятого Президента Петра Порошенко.

По его словам, он никогда не был частью именно политической команды БПП "Солидарность". Также он рассказал, что в партию "Слуга народа" его еще не звали, и сам он пока не знает, что это будет за политическая сила.

При этом, Климкин добавил, что уже имел разговор с лидером новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука, которого "очень уважает".

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Напомним, что он заявлял, что не оставит внешнюю политику, но хочет "расширить фокус".

Ранее Климкин заявлял, что будет сотрудничать с Зеленским, если это не будет противоречить принципам министра и будет общее желание.