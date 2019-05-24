ЦИК обратилась к Раде и Кабмину относительно изменений в закон о публичных закупках

КИЕВ. 24 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

По данным пресс-службы, на очередном заседании ЦИК под председательством руководительницы Татьяны Слипачук для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины о необходимости неотложного принятия Верховной Радой Украина Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Также обращение ЦИК касалось и Министерства экономического развития и торговли Украины - относительно безотлагательного предоставления предложений с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

Причиной обращения в ЦИК назвали нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, в связи с которыми Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.

Напомним, ЦИК не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента.

Как сообщал УНН, с 24 мая началась парламентской избирательной кампании по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.