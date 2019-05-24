ЦИК утвердила план оргмероприятий по подготовке к внеочередным выборам в Раду

КИЕВ. 24 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.

По данным пресс-службы, Комиссия также утвердила Разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Это было сделано с целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах народных депутатов Украины.

Как сообщал УНН, ЦИК обнародовала номер счета для залога на выборах в парламент.

Напомним, ЦИК обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинета министров и Министерства экономического развития и торговли о необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".