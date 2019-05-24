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Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения транша — Данилюк

Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения транша — Данилюк

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина имеет возможность выполнить условия для получения очередного транша Международного валютного фонда. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире "Радио НВ", передает УНН.

По его словам, в стране есть "действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства" и парламент, который "может и должен принимать законы, которые есть в международных обязательствах".

"Нужно прямо сейчас выполнять условия и не искать или придумывать политические причины и не обвинять политический процесс", - заявил Данилюк.

Он отметил, что миссия Фонда продолжает работу в Украине и имеет целью проверить выполнение условий, которые Украина должна была выполнить для получения очередного транша, и договориться о предоставлении очередного транша.

Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе должен встретиться с представителями миссии МВФ.

В то же время в команде Зеленского не исключили негативное развитие сценария сотрудничества с Фондом.

Напомним, во вторник эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказание за незаконное обогащение.

В НБУ отметили, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш, Александр Данилюк
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