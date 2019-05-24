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Данилюк объяснил затягивания Зеленского с кадровыми назначениями

Данилюк объяснил затягивания Зеленского с кадровыми назначениями

Александр Данилюк

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский затягивал с кадровыми назначениями, потому что они "не решат ключевые проблемы в стране". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил советник Президента Украины Александр Данилюк, передает УНН.

По его словам, команда Зеленского больше работала в направлении "ключевых изменений, реформ, которые важны сейчас для страны".

"И именно над этим мы работали, и у нас сейчас заготовленные эти решения. А кадровые назначения, какие-то другие указы Президента - они не решат ключевые проблемы в стране. Они формируют команду, которая способна сейчас и потом эти проблемы решать. Именно этим занимается президент Зеленский", - заявил Данилюк.

Как сообщал УНН, в команде Президента Украины Владимира Зеленского рассматривают кандидатуру Александра Данилюка на должность секретаря СНБО.

Сейчас ведутся переговоры о назначении Данилюка секретарем СНБО.

Также напомним, что 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский осуществил первые кадровые назначения.

Источник: УНН
Теги: назначения, Александр Данилюк, Владимир Зеленский
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