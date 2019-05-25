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Посол: президента Зеленского пригласили в Канаду 2 июля

Посол: президента Зеленского пригласили в Канаду 2 июля

КИЕВ. 25 мая. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля. Об этом посол сообщил в интервью “Радио Свобода”, отмечает УНН.

“Оно (приглашения) лично, по крайней мере телефонном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся”, — сообщил Ващук.

Дипломат также уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине. “Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания”, — отметил Роман Ващук.

Накануне в Администрации президента Украины заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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