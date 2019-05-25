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США в очередной раз призвали РФ освободить украинских моряков

США в очередной раз призвали РФ освободить украинских моряков

КИЕВ. 25 мая. УНН. Посольство США в Киеве призвало Россию освободить 24 членов экипажа и вернуть Украине судна, которые РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление в Twitter американского дипломатического представительства.

"На протяжении шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США в РФ призвал освободить украинских моряков.

Напомним, 25 мая в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, моряки
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