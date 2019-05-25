Регистрация | Вход |
USD: 26,34 0,0000  EUR: 29,34 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 25 мая 2019 14:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Шашлык и "коварное" солнце: как отдохнуть на природе без вреда для здоровья
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21840
Версия для печати

Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

фотогалерея

КИЕВ. 25 мая. УНН. Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook, передает УНН.

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет", - отметил Сидор.

Напомним, 24 мая состоялся Священный Синод ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Филарет, Епифаний, ПЦУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.