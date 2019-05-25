Морской трибунал признал право рассмотреть дело Украины и РФ по морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, пришел к выводу о наличии у себя полномочий для принятия решения по этому делу. Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.

"Суд пришел к выводу, что суд по приложению 7 к Конвенции имеет соответствующие полномочия для принятия решения по этому делу", - сказал он.

На заседании присутствует заместитель главы МИД Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны, которых она представила во время предоставления ей слова. Представителей российской стороны нет.

Президент Международного трибунала должен зачитать приказ суда по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.