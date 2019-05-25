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Решение трибунала по делу моряков является победой для Украины - МИД

Решение трибунала по делу моряков является победой для Украины - МИД

Елена Зеркаль

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву в немецком городе Гамбург, которым Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда - победа для Украины. Об этом в Гамбурге журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Мы сделали все, что смогли сделать, и суд нас сегодня поддержал. Это действительно очень важно с точки зрения гуманитарного аспекта - освобождение наших моряков, освобождение наших кораблей. То, что сегодня произошло - это существенная для нас победа, и это определение того, что мы выбрали верный путь защиты наших национальных интересов и нашего суверенитета и наших ребят, которые сейчас в Москве", - заявила Зеркаль.

Заместитель министра поблагодарила судей за принятие "взвешенного решения относительно немедленного освобождения украинских моряков".

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина, моряки
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