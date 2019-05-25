Омбудсмен о решении трибунала по делу моряков: иначе и не могло быть

КИЕВ. 25 мая. УНН. Иного решения, чем то, которое принял Международный трибунал ООН по морскому праву относительно обязательства РФ немедленно освободить украинских моряков, отдать корабли и вернуть их в Украину, и быть не могло. Так прокомментировала решение Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня в Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение в пользу Украины против РФ относительно временных мер на период рассмотрения дела и обязал немедленно освободить наших моряков, отдать наши корабли и вернуть их в Украину. Иначе и не могло быть. Огромная доказательная база, собранная украинским и международным сообществом относительно незаконного содержания наших ребят, позволила Международному трибуналу ООН принять решение в кратчайшие сроки", - указала Денисова.

Она поблагодарила коллег из МИДа, адвокатов и юристов, собиравших доказательства, обрабатывали документы.

"Теперь Россия вынуждена будет освободить 24 наших моряков, которые были задержаны в результате акта неприкрытой агрессии со стороны РФ в Керченском проливе 25 ноября, как того требует Конвенция ООН по морскому праву", - добавила Омбудсмен.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.