МИД РФ прокомментировал решение трибунала по украинским морякам

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство иностранных дел России, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, исключило возможность задействования предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД РФ, передает УНН.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - сказано в заявлении.

Как указали в МИД РФ, на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - добавили в МИД России.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.